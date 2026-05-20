logos.press.md
20 Mai 2026, 07:54
Concediul de maternitate și de paternitate va fi inclus în stagiul de cotizare

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a supus consultărilor publice un proiect de lege privind noile reguli de acordare a pensiilor.

Aceasta a fost mult așteptată în Moldova, în special de femeile pentru care concediul de maternitate nu era inclus în evidența socială. Acesta era inclus doar în vechimea generală în muncă, iar această deficiență afecta valoarea pensiei, deoarece, conform legislației, la calcularea pensiei în Moldova se ia în considerare în primul rând vechimea socială în muncă. Acest lucru era valabil în special pentru mamele cu mulți copii, scrie logos-pres.md.

Eliminarea acestui neajuns din legislație va asigura o abordare unitară a acordării pensiilor, subliniază autorii proiectului.

Conform documentului, Legea privind sistemul public de pensii (lit. c) alin. (2) art. 5) va fi completată cu două perioade — concediul paternal și concediul de maternitate.

Perioadele în care persoana asigurată primește indemnizații de maternitate sau paternitate vor fi considerate perioade de neasigurare, dar egale cu perioadele de asigurare. Și se califică în mod similar perioadelor de incapacitate temporară de muncă, precum și perioadelor de șomaj și prestațiilor de muncă.

Se preconizează că noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

