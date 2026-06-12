Comuna Pepeni, inundată după ploile torențiale: Nu s-a mai văzut așa volum de apă în ultimii 40 de ani

Potrivit acestuia, ploaia a început în jurul orei 06:00 și a durat câteva ore. Din cauza volumului mare de apă, în comună au fost inundate anumite porțiuni de drumuri, un stadion, grădinile și curțile localnicilor, scrie rupor.md.

„Acum verificăm starea drumurilor. Sunt câteva porțiuni unde situația este dificilă: stadionul este inundat, drumul central care leagă satul de traseul național este blocat. Sunt câteva familii, aproximativ 20, care au gospodăriile inundate. Unele porțiuni de grădini au fost și ele inundate, apa a adus pietriș”, a declarat Cernei.

Comuna Pepeni include patru localități: Romanovca, Pepenii Noi, Pepeni și Răzălăi. Potrivit primarului, în Romanovca situația este sub control. În Pepenii Noi a fost inundat un pod, iar pe drumul raional asfaltat Pepeni–Romanovca apa a adus cantități mari de pietriș. Și în Răzălăi situația este gestionată. Autoritățile locale folosesc utilaje pentru curățarea podețelor și restabilirea scurgerii apei.

Cea mai dificilă situație, potrivit primarului, este pe drumul central – de la biserică, în partea de sus a satului, până la ieșirea spre fermă.

„Porțiunea cea mai afectată este drumul central din Pepeni. Aproape 90% din acest drum este acoperit cu pietriș. Există un canal betonat de scurgere a apei, care a fost reparat, dar acum suntem la fața locului și evaluăm situația. Nu avem cazuri grave și nu sunt persoane afectate. Pur și simplu un volum mare de apă a inundat partea de jos a satului. Comuna Pepeni este amplasată pe un versant, iar casele situate jos au fost cele mai afectate”, a spus Cernei.

Potrivit prognozelor, ploile ar putea continua până la ora 20:00. Acum, spune el, precipitațiile nu mai sunt atât de puternice, dar apa continuă să se scurgă și să se acumuleze.

„Toți angajații noștri sunt în teren. În prezent intervenim pe străzile centrale, încercăm să îndepărtăm pietrișul pentru a evita riscul de accidente și curățăm podețele, astfel încât apa să se poată scurge”, a declarat primarul.

El a mai spus că prin partea de jos a comunei trece o albie care leagă localitatea Pepenii Noi de Brânzenii Vechi și se varsă ulterior în râul Răut. Potrivit lui Cernei, întreaga zonă joasă este în prezent inundată.

„Practic, de la Pepenii Noi până la Brânzenii Vechi s-au format lacuri. Totul este plin cu apă. Nu am văzut așa volum de apă în ultimii 40 de ani”, a declarat primarul.

Potrivit lui Cernei, autoritățile locale gestionează deocamdată situația cu propriile resurse și nu au solicitat ajutorul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau al altor instituții.

„În acest moment ne descurcăm cu forțele proprii, totul este sub control. Dacă va fi nevoie, după ce ploile se vor opri, vom cere ajutor pentru deblocarea unor drumuri. Până acum nu am apelat la nicio instituție, avem capacități administrative și organizatorice pentru a ține situația sub control”, a spus el.

Anterior, Serviciul Hidrometeorologic a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică. Pentru 12 iunie au fost prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, local averse puternice, grindină și intensificări ale vântului.

De asemenea, este în vigoare o avertizare hidrologică. Din cauza precipitațiilor, există riscul producerii viiturilor rapide pe râurile mici, al inundațiilor locale și al creșterii nivelului apei.



