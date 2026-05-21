Scopul inițiativei este de a crea cea mai mare bancă de aur din Rusia și de a transfera economiile cetățenilor din valută cash în metal prețios, transmite Moscow Times.

Potrivit declarațiilor făcute la prezentarea proiectului de Irina Acopian, director adjunct al A7, noua structură a fost creată în colaborare cu Ministerul Finanțelor al Federației Ruse. Compania „Rosveksel” a fost înființată pe 4 mai, din care 85% din acțiuni aparțin platformei A7, care se află sub sancțiunile SUA și UE. Proiectul este condus de fostul înalt funcționar al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse, Osman Cabaloev.

Potrivit Irinei Acopian, prin intermediul platformei online și a rețelei de sucursale „A7 Finanțe”, populația va putea cumpăra aur în loturi de la 1 gram.

„Pentru fiecare rublă cheltuită de persoane fizice și juridice, va fi achiziționat aur. Dorim să construim cea mai mare bancă de aur din țara noastră”, a subliniat Acopian.

Se preconizează că lingourile vor fi păstrate în depozite de stat. În prezent, au loc negocieri cu Goznak și structurile specializate de rafinare.

Viceministrul Finanțelor al Federației Ruse, Alexei Moiseev, a numit aurul „o alternativă ideală la valuta străină cash”. El speră că proiectul va ajuta la depășirea lichidității scăzute a pieței și va atrage cetățenii care în mod tradițional își păstrează economiile în dolari și euro. Potrivit lui Moiseev, pragul de intrare va fi minim: „Este suficient să ai 120 de ruble pentru a cumpăra un activ financiar digital legat de aur”.

Proprietarul-cheie al platformei A7, Ilan Șor, a fost condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de implicare în furtul a un miliard de dolari din sistemul bancar al țării în 2014 – o sumă echivalentă cu 12% din PIB-ul republicii.

Șor, care se ascunde în Rusia, este sancționat internațional din 2022 pentru activități de destabilizare a situației din Moldova. Potrivit unei investigații The Washington Post, structurile sale politice sunt susținute și finanțate activ de FSB.

Proiectul „Rosveksel” face parte din intrarea grupului A7 pe segmentul retail. În acest an, compania plănuiește o expansiune activă în regiunile rusești, deschizând birouri în orașe cu peste un milion de locuitori. Se așteaptă ca activele digitale legate de aur să fie utilizate nu doar pentru economii private, ci și pentru plăți în activitățile economice externe ale Federației Ruse în condițiile presiunii sancțiunilor.