Comisioane mai transparente și schimbarea mai ușoară a băncii.

Băncile ar putea fi obligate să afișeze mai clar toate comisioanele percepute clienților, iar schimbarea instituției financiare să devină mai simplă și mai rapidă.

Aceste prevederi se regăsesc într-un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare, care urmărește să alinieze legislația Republicii Moldova la normele Uniunii Europene, transmite ipn.md.

Potrivit autorilor, una dintre principalele schimbări vizează transparența costurilor. Instituțiile financiare vor trebui să prezinte clienților informații standardizate despre comisioanele aplicate, astfel încât ofertele să poată fi comparate mai ușor. De asemenea, clienții ar urma să primească anual o situație detaliată a comisioanelor achitate.

Documentul prevede și simplificarea procedurii de schimbare a contului de plăți. În cazul în care un client decide să se mute la o altă bancă, noua instituție financiară va coordona transferul informațiilor necesare, iar procesul ar urma să fie finalizat într-un termen de până la 12 zile.

O altă prevedere se referă la accesul la un cont de plăți cu servicii de bază. Autorii proiectului propun ca toți cetățenii să poată beneficia de astfel de servicii, iar persoanele aflate în situații financiare vulnerabile să le primească gratuit. Verificarea statutului de vulnerabilitate ar urma să fie realizată automat prin platformele informaționale ale statului.

În timpul consultărilor la Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, reprezentanții băncilor și ai mediului de afaceri au declarat că susțin obiectivele proiectului, însă au atras atenția asupra unor dificultăți de implementare. În special, aceștia au invocat costurile necesare pentru dezvoltarea unor sisteme informatice care să permită transferul automatizat al conturilor între bănci. Potrivit lor, experiența altor state arată că numărul solicitărilor pentru astfel de servicii este relativ redus.

Amendamentele din partea mediului de afaceri pot fi prezentate până pe 7 iulie. Ulterior, documentul urmează să fie inclus pe ordinea de zi a Parlamentului.