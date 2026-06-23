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logos.press.md logologos
23 Iunie 2026, 07:27
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Comisia pentru Situații Excepționale va fi înlocuită cu o nouă structură

Miercuri, Guvernul va examina proiectul hotărârii privind crearea și organizarea activității Comisiei Naționale pentru Managementul Crizelor, care va înlocui complet actuala Comisie pentru Situații Excepționale.

Comisia pentru Situații Excepționale va fi înlocuită cu o nouă structură.
Comisia pentru Situații Excepționale va fi înlocuită cu o nouă structură.

Noua structură va deveni principalul organ de planificare strategică la nivel național în condițiile stării de urgență. Reforma prevede o separare clară a competențelor: comisia creată se va ocupa exclusiv de elaborarea deciziilor pe termen lung, în timp ce reacția operativă la nivel local va rămâne în responsabilitatea ministerelor de profil, scrie logos-pres.md.

În același timp, Centrul Național de Management al Crizelor va pierde dreptul de a lua decizii strategice și va trece în statutul de secretariat, care se va concentra pe colectarea, integrarea și analiza informațiilor, precum și pe suportul operațional.

Structura va fi condusă de prim-ministru, iar în rândul membrilor permanenți vor fi conducătorii ministerelor cheie — Afacerilor Interne, Finanțelor, Justiției, Energiei, Infrastructurii, Economiei, Sănătății și Apărării. De asemenea, vor face parte directorii Serviciului de Informații și Securitate și ai Centrului Național pentru Managementul Crizelor, precum și secretarul Consiliului Național de Securitate.

Pentru cooperarea operativă la nivel regional, proiectul prevede crearea unor structuri teritoriale și locale anti-criză, care vor avea autonomie în cadrul principiului subsidiarității, dar își vor coordona acțiunile cu centrul prin intermediul unor centre operaționale speciale de suport.

Proiectul nu necesită aprobarea Parlamentului, pentru intrarea în vigoare este suficientă o decizie a autorității executive.

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