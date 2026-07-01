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rupor.md logorupor
1 Iulie 2026, 14:24
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Comisia pentru securitate națională a susținut lansarea sistemului eCall

Republica Moldova începe implementarea sistemului eCall — o tehnologie care apelează automat numărul unic de urgență 112 în caz de accident rutier.

Comisia pentru securitate națională a susținut lansarea sistemului eCall.
Comisia pentru securitate națională a susținut lansarea sistemului eCall.

Proiectul de lege corespunzător, pregătit de Ministerul Afacerilor Interne, va fi examinat de Parlament, informează serviciul de presă, transmite rupor.md.

Sistemul eCall este deja utilizat în țările Uniunii Europene și este destinat apelării automate sau manuale a serviciilor de urgență în caz de accidente. La activare, acesta stabilește o legătură vocală cu operatorul 112 și transmite un set minim de date necesare pentru acordarea rapidă a ajutorului. În Moldova, sistemul va fi integrat în infrastructura Serviciului 112 și va deveni parte a procesului de armonizare cu standardele europene.

Proiectul de lege prevede modernizarea sistemului informațional 112 și adaptarea acestuia la cerințele UE. După adoptare, documentul va intra în vigoare la 13 mai 2027, iar anumite prevederi referitoare la informarea proprietarilor de automobile vor fi aplicate din 2030.

Sursă
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