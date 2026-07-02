theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
2 Iulie 2026, 16:04
3 023
Copiază linkul
Link copiat

Comisia Electorală Centrală a primit echipamente pentru organizarea alegerilor

Comisia Electorală Centrală a primit un nou lot de echipamente pentru organizarea alegerilor, inclusiv 10.000 de ștampile cu inscripția „Votat”.

Comisia Electorală Centrală a primit echipamente pentru organizarea alegerilor.
Comisia Electorală Centrală a primit echipamente pentru organizarea alegerilor.

Donația a fost oferită în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, finanțat de Norvegia, Suedia și Danemarca, transmite ipn.md.

Valoarea donației este de aproximativ 18.000 de dolari. Pe lângă ștampilele „Votat”, pachetul include calculatoare, monitoare, imprimante, accesorii și software necesar pentru activitatea instituției.

Potrivit PNUD Moldova, echipamentul este destinat să consolideze capacitățile operaționale ale CEC și să sprijine procesul de digitalizare a activității electorale. De asemenea, va contribui la modernizarea infrastructurii IT și la creșterea eficienței muncii curente a instituției.

Comisia Electorală Centrală a primit echipamente pentru organizarea alegerilor

Comisia Electorală Centrală a primit echipamente pentru organizarea alegerilor

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici