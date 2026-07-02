Comisia Electorală Centrală a primit echipamente pentru organizarea alegerilor.

Comisia Electorală Centrală a primit un nou lot de echipamente pentru organizarea alegerilor, inclusiv 10.000 de ștampile cu inscripția „Votat”.

Donația a fost oferită în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, finanțat de Norvegia, Suedia și Danemarca, transmite ipn.md.

Valoarea donației este de aproximativ 18.000 de dolari. Pe lângă ștampilele „Votat”, pachetul include calculatoare, monitoare, imprimante, accesorii și software necesar pentru activitatea instituției.

Potrivit PNUD Moldova, echipamentul este destinat să consolideze capacitățile operaționale ale CEC și să sprijine procesul de digitalizare a activității electorale. De asemenea, va contribui la modernizarea infrastructurii IT și la creșterea eficienței muncii curente a instituției.