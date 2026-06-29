Comisia de vetting a explicat cum sunt verificați banii primiți la nunți de judecători.

Președintele Comisiei Vetting, Andrei Bivol, a explicat modul în care sunt verificate veniturile declarate de magistrații supuși evaluării, inclusiv donațiile invocate din nunți, cumetrii sau alte evenimente de familie.

Acesta a declarat că, în procesul de verificare, comisia analizează atât declarațiile subiecților, cât și dovezile privind evenimentul, inclusiv data, participanții și eventualele cheltuieli asociate, transmite tvrmoldova.md.

„Noi nu respingem astfel de ipoteze din oficiu, pentru că par neverosimile. Dacă cineva declară, verificăm ce probe avem", a explicat Bivol.

„Dacă un subiect al evaluării spune că în 2018 a avut o nuntă sau o cumetrie și a avut niște venituri, dar în declarația de avere și interese pentru acel an aceste venituri nu au fost declarate ca donații, este greu să accepți o astfel de declarație”, a adăugat Andrei Bivol.

Potrivit lui, comisia verifică inclusiv dacă există o concordanță între sumele declarate ca donații și costurile reale ale evenimentului. „Dacă cineva spune că a primit 50.000 de euro la nuntă, atunci nunta aceea a avut și niște cheltuieli."

În unele cazuri, evaluatorii analizează și capacitatea financiară a celor care ar fi contribuit la eveniment. „Dacă subiecții spun că părinții au suportat toate cheltuielile, verificăm și situația lor financiară. Dacă nici ei nu aveau cum să suporte aceste cheltuieli, atunci cel mai probabil astfel de donații declarativ nesusținute de probe, vor fi respinse”, a explicat președintele Comisiei.

El a mai menționat că există situații în care astfel de donații sunt invocate abia ulterior, după apariția unor neconcordanțe între venituri și achiziții.

„Sunt cazuri când, după două-trei runde de întrebări, subiectul își amintește că a avut o nuntă, că a primit donații sau că a avut un împrumut. Dacă aceste lucruri sunt declarate din start, este mult mai ușor de verificat și de crezut", a spus Bivol.

În prezent, donațiile primite la nunți și cumetrii nu sunt impozitate în Republica Moldova, însă autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor reguli mai stricte în cadrul reformei politicii fiscale pentru anul 2027, inclusiv obligativitatea declarării acestor sume și eventuale mecanisme de impozitare, cu unele excepții.

Noua reformă fiscală se află la etapa consultărilor publice.