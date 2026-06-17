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unimedia.info logounimedia
17 Iunie 2026, 14:53
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Comisia de la Veneția a formulat observații privind reformele în justiția moldovenească

Comisia de la Veneția și Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului Europei au emis două avize privind reformele din justiția Republicii Moldova.

Comisia de la Veneția a formulat observații privind reformele din justiția moldovenească.
Comisia de la Veneția a formulat observații privind reformele din justiția moldovenească.

Acestea conțin recomandări atât în privința modificărilor aduse procedurii de numire a membrilor internaționali ai comisiilor de vetting, cât și referitor la planul de verificare a integrității tuturor judecătorilor, informează unimedia.info.

În primul aviz, Comisia analizează modificările cunoscute în spațiul public drept „amendamentul Hebel”, prin care majoritatea PAS a introdus un mecanism de depășire a blocajelor la numirea membrilor internaționali ai comisiilor de evaluare. Experții europeni recomandă introducerea unui interval suficient între primul vot, care necesită majoritate calificată, și al doilea vot, care poate fi adoptat cu majoritate absolută, pentru a permite negocieri reale între putere și opoziție. De asemenea, Comisia recomandă ca membrii internaționali să fie votați individual, nu în bloc.

Totodată, instituția atrage atenția asupra modului în care au fost adoptate modificările, introduse la lectura a doua într-un proiect de lege cu un alt obiect principal, reiterând importanța unui proces legislativ transparent, incluziv și democratic.

În cel de-al doilea aviz, Comisia examinează inițiativa autorităților de a supune tuturor judecătorilor instanțelor de fond verificări de integritate financiară realizate de o comisie externă, în cadrul procedurii obișnuite de evaluare a performanțelor.

Experții europeni consideră că, în practică, modelul propus reprezintă o extindere a vettingului asupra unei noi categorii de magistrați și avertizează că o asemenea măsură extraordinară trebuie justificată prin circumstanțe excepționale, fiind necesare dovezi că instrumentele existente nu sunt suficiente.

La sfârșitul anului 2025, președinta Maia Sandu s-a adresat Parlamentului, Ministerului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii cu un apel de a lua urgent măsuri pentru revizuirea mecanismului de vetting în scopul extinderii categoriilor de judecători supuși verificării.

„Dacă măsurile întreprinse până acum se vor dovedi insuficiente, trebuie să accelerăm procesul și o vom face”, a declarat șefa statului la o conferință dedicată problemelor justiției.

Sursă
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