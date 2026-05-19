Point.md logo
noi.md logonoi
19 Mai 2026, 21:52
2 625
Comisia de evaluare continuă audierile procurorilor delegați anterior la Procuratura Anticorupție

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat desfășurarea, în luna mai, a unor noi audieri în cadrul procesului de evaluare externă a integrității etice și financiare.

Audierile se desfășoară în temeiul Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

Vor fi supuși audierilor doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, evaluați pentru activitatea desfășurată anterior în Procuratura Anticorupție, transmite noi.md.

Potrivit instituției, pe 22 mai 2026 va fi audiată Liliana Partole, procuror în Procuratura mun. Chișinău. Aceasta este evaluată în calitate de procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție. O parte a audierii se va desfășura în ședință închisă, pentru protejarea vieții private a subiectului evaluării și a persoanelor terțe.

Totodată, pe 29 mai 2026 va avea loc audierea lui Armen Oganesean, procuror în Procuratura mun. Chișinău (Procuratura Generală a Republicii Moldova), evaluat de asemenea în calitate de procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție. În acest caz, ședința va fi publică.

Comisia precizează că procedurile fac parte din mecanismul de evaluare externă a procurorilor, care urmărește verificarea integrității etice și financiare a angajaților din sistem.

Sursă
noi.md logonoi
