Comercianții stradali au ocupat jumătate din trotuar la Buiucani: Vând carne și produse lactate.

Aceștia ocupă trotuarele, explicând că pe stradă sunt mai mulți cumpărători.

Poliția, la rândul său, a declarat că responsabilitatea pentru piața improvizată îi revine Preturii sectorului Buiucani, transmite info1.md.

Vânzătorii recunosc că primesc amenzi în mod regulat, dar acest lucru nu îi oprește.

„Să stabilească aici o taxă de închiriere și nu vor fi probleme. În loc să plătim 750 de lei o dată pe săptămână, de două sau trei ori, mai bine să introducă taxe și oamenii ar vinde”, a spus unul dintre vânzători.

„Ca să vinzi marfa, trebuie să mergi acolo unde sunt oameni”, a declarat bărbatul.

„La piață nu putem vinde pentru că nu sunt condiții. Oamenii nu vin să cumpere. Am fost la piață anul trecut și m-am simțit rău – nimeni nu cumpăra nimic. Am lăsat marfa la piață, am acoperit-o și am plecat pentru că m-am simțit rău”, a adăugat un alt vânzător.

„Mulți cumpărători nici nu știu unde este intrarea la piață. La ora cinci după-amiază se închide, iar oamenii vin de la serviciu – piața este deja închisă. Atunci iau ceapă, castraveți, ca să aibă ce mânca acasă”, a concluzionat un alt comerciant.

Locuitorii cartierului se plâng că piața improvizată creează disconfort și gunoi.

„La piață sunt multe locuri libere. Nu știu de ce vând aici. Nu plătesc nimic, iar prețurile sunt mai mari decât la piață”, a remarcat o locuitoare.

„Pentru locul de comerț trebuie să plătești chirie. Nu toți își permit asta. Dacă stă o bunică cu un coș, ea trebuie să plătească pentru acel loc. Iar cei care vând mult, speculanții care ocupă 3-4 metri, consider că trebuie să lucreze la piață”, a observat un alt locuitor.

„Ei au organizat piața aici. Dar de ce nu merg la piață să plătească? Ei vând aici și nu plătesc statului. De ce nu au casă de marcat?” a adăugat un alt interlocutor.

Unii cumpărători recunosc că încearcă să nu cumpere produse perisabile de la comercianții stradali.

„Este deosebit de îngrijorător când unii vând produse lactate, care stau deschise, cârnați și altele. Este anormal”, a remarcat un cumpărător.

„Trebuie un loc special unde să se poată vinde produse. Stau toată ziua la soare – și ouăle, și carnea”, a explicat altul.

Reprezentanții Inspectoratului Național de Securitate Publică au comunicat că „administrația publică locală este responsabilă de implementarea politicii în domeniul comerțului pe acest teritoriu”. Terenul pe care funcționează această piață improvizată este în administrarea Preturii sectorului Buiucani. Pretorul sectorului Vasile Moroi nu a comentat situația.