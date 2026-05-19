Colegiul din Comrat va purta numele președintelui Turciei, Recep Erdogan.

Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, informează logos-pres.md.

Noua instituție va pregăti specialiști în domenii tehnice solicitate pe piața muncii, precum rețelele de calculatoare, programarea și testarea software-ului, electromecanica și electronica. Potrivit autorităților, colegiul va contribui la dezvoltarea învățământului profesional-tehnic în sudul țării și la extinderea accesului tinerilor din UTA Găgăuzia la o educație modernă și competitivă.

Ministerul Educației și Cercetării va asigura numirea unui director interimar, aprobarea planului de admitere și funcționarea instituției până la acreditarea programelor de studii. În primul an se preconizează admiterea a circa 60 de elevi.

Proiectul prevede, de asemenea, includerea colegiului în lista instituțiilor de învățământ profesional-tehnic subordonate Ministerului Educației și Cercetării.

Autoritățile afirmă că noul colegiu va beneficia de o infrastructură modernizată și de practici educaționale avansate, preluate din Republica Turcia, în cadrul cooperării dintre cele două state.

Reamintim că construcția colegiului a început în 2021, la inițiativa fostului bașcan Irina Vlah și a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.