theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
19 Mai 2026, 19:20
7 108
Copiază linkul
Link copiat

Colegiul din Comrat va purta numele președintelui Turciei, Recep Erdogan

Guvernul R. Moldova urmează să aprobe înființarea Instituției Publice Colegiul moldo-turc „Recep Tayyip Erdogan” din Comrat, în baza cooperării bilaterale dintre R Moldova și Turcia în domeniul învățământului profesional tehnic.

Colegiul din Comrat va purta numele președintelui Turciei, Recep Erdogan.
Colegiul din Comrat va purta numele președintelui Turciei, Recep Erdogan.

Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali, informează logos-pres.md.

Noua instituție va pregăti specialiști în domenii tehnice solicitate pe piața muncii, precum rețelele de calculatoare, programarea și testarea software-ului, electromecanica și electronica. Potrivit autorităților, colegiul va contribui la dezvoltarea învățământului profesional-tehnic în sudul țării și la extinderea accesului tinerilor din UTA Găgăuzia la o educație modernă și competitivă.

Ministerul Educației și Cercetării va asigura numirea unui director interimar, aprobarea planului de admitere și funcționarea instituției până la acreditarea programelor de studii. În primul an se preconizează admiterea a circa 60 de elevi.

Proiectul prevede, de asemenea, includerea colegiului în lista instituțiilor de învățământ profesional-tehnic subordonate Ministerului Educației și Cercetării.

Autoritățile afirmă că noul colegiu va beneficia de o infrastructură modernizată și de practici educaționale avansate, preluate din Republica Turcia, în cadrul cooperării dintre cele două state.

Reamintim că construcția colegiului a început în 2021, la inițiativa fostului bașcan Irina Vlah și a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici