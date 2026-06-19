Cojuhari, despre numirea lui Recean în conducerea MoldATSA: Eu i-am propus, iar el a acceptat.

Numirea fostului premier Dorin Recean în Consiliul de Administrație al Î.S. „MoldATSA” a fost făcută la inițiativa sa, a declarat șeful APP, Roman Cojuhari.

Potrivit directorului APP, ordinul de numire a fost semnat luni, iar decizia a fost precedată de o discuție directă cu fostul șef al Guvernului, transmite bani.md.

„A fost numit de către mine luni, a fost semnat ordinul de numire în Consiliu. A fost propunerea mea, am avut o discuție cu domnul Recean și a acceptat, iar ulterior a fost propus în Consiliu”, a declarat șeful APP.

Dorin Recean a devenit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA din data de 15 iunie.

Dorin Recean a ocupat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în perioada februarie 2023 – noiembrie 2025. În prezent, acesta deține și funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență, fiind totodată membru al Consiliului de Administrație al Bursei Internaționale a Moldovei.