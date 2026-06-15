Codurile SMS pentru confirmarea operațiunilor bancare ar putea fi eliminate în Moldova.

Este propusă renunțarea preliminară la sistemul de confirmare a operațiunilor prin coduri SMS, iar la acordarea creditelor online se vor impune măsuri suplimentare de securitate. Autoritățile analizează și alte metode pentru a reduce riscurile de fraudă, scrie tv8.md.

Autoritățile menționează că peste 90% dintre apelurile frauduloase provin din străinătate, ceea ce complică foarte mult urmărirea lor. Aproximativ 60% din banii furați sunt ridicați în numerar de curieri angajați de escroci. Aceștia sunt reținuți, însă acest lucru nu avansează ancheta, deoarece curierii nu cunosc angajatorii lor.

Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în prima jumătate a anului 2026 oamenii legii au reținut peste 130 de persoane implicate în scheme frauduloase (în principal curieri). În prezent, 90 dintre aceștia se află în arest preventiv.

În Parlament s-a ajuns la concluzia că există tehnologii pentru blocarea eficientă a apelurilor suspecte, dar acestea sunt costisitoare, iar implementarea lor poate dura până la șase luni. În prezent se lucrează la un software special care să permită blocarea măcar a unei părți din aceste apeluri.