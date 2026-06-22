Codul Galben de caniculă, prelungit: Se așteaptă temperaturi de până la +35°C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de pericol meteorologic pentru 23 iunie.

În majoritatea regiunilor țării se prognozează vreme caniculară. Temperatura aerului va urca până la +33..+35 °C. A fost emis Cod Galben de pericol meteorologic.

Meteorologii recomandă cetățenilor să țină cont de condițiile meteo, să evite eforturile excesive în aer liber în orele cele mai călduroase, să consume mai multă apă și, dacă este necesar, să solicite asistență medicală.