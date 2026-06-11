theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
11 Iunie 2026, 15:17
21 244
Copiază linkul
Link copiat

Cod Galben și Portocaliu de instabilitate atmosferică: Se anunță ploi și grindină

Meteorologii au emis Cod Portocaliu pentru regiunile nord, est și sud-vest, și Cod Galben pentru centrul și sud-estul țării.

Cod Galben și Portocaliu de instabilitate atmosferică: Se anunță ploi și grindină.
Cod Galben și Portocaliu de instabilitate atmosferică: Se anunță ploi și grindină.

Avertizarea meteorologică este valabilă de la ora 15:30, 11 iunie, până la ora 21:00, 12 iunie.

Cod Portocaliu: În zonele vizate, vor cădea averse foarte puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 50–79 l/m²).

Cod Galben: Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

Cod Galben și Portocaliu de instabilitate atmosferică: Se anunță ploi și grindină

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici