Cod Galben și Portocaliu de instabilitate atmosferică: Se anunță ploi și grindină.

Avertizarea meteorologică este valabilă de la ora 15:30, 11 iunie, până la ora 21:00, 12 iunie.

Cod Portocaliu: În zonele vizate, vor cădea averse foarte puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 50–79 l/m²).

Cod Galben: Se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.