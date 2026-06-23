Cod Galben de instabilitate atmosferică: Sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și rafale de vânt.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare astăzi, la ora 13:00, și va fi valabilă până la ora 23:00.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă sunt ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă ar putea ajunge la 15–30 l/m². De asemenea, am putea avea grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 m/s, scrie tv8.md.

Pentru mâine, meteorologii prognozează până la +31 de grade ziua și aproximativ +16 grade noaptea.