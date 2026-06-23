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23 Iunie 2026, 13:07
28 201
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Cod Galben de instabilitate atmosferică: Sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și rafale de vânt

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare astăzi, la ora 13:00, și va fi valabilă până la ora 23:00.

Cod Galben de instabilitate atmosferică: Sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și rafale de vânt.
Cod Galben de instabilitate atmosferică: Sunt așteptate ploi cu descărcări electrice și rafale de vânt.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă sunt ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă ar putea ajunge la 15–30 l/m²De asemenea, am putea avea grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 m/s, scrie tv8.md.

Pentru mâine, meteorologii prognozează până la +31 de grade ziua și aproximativ +16 grade noaptea.

Sursă
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