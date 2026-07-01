1 Iulie 2026, 13:25
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Cod Galben de caniculă în Moldova: Temperaturile vor urca până la +34°C
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică valabilă pentru 2 iulie.
În unele regiuni ale țării se așteaptă temperaturi ridicate, de până la +33...+34°C. În aceste zone a fost emis Cod Galben de caniculă.
Meteorologii îndeamnă populația să țină cont de condițiile meteo, să evite efortul fizic intens în aer liber în orele de vârf, să consume mai multe lichide și, la nevoie, să solicite asistență medicală.