theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
1 Iulie 2026, 13:25
8 260
Copiază linkul
Link copiat

Cod Galben de caniculă în Moldova: Temperaturile vor urca până la +34°C

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică valabilă pentru 2 iulie.

Cod Galben de caniculă în Moldova: Temperaturile vor urca până la +34°C.
Cod Galben de caniculă în Moldova: Temperaturile vor urca până la +34°C.

În unele regiuni ale țării se așteaptă temperaturi ridicate, de până la +33...+34°C. În aceste zone a fost emis Cod Galben de caniculă.

Meteorologii îndeamnă populația să țină cont de condițiile meteo, să evite efortul fizic intens în aer liber în orele de vârf, să consume mai multe lichide și, la nevoie, să solicite asistență medicală.

Cod Galben de caniculă în Moldova: Temperaturile vor urca până la +34°C

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici