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rupor.md logorupor
23 Iunie 2026, 23:11
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CNAS a alocat 67 de milioane de lei pentru indemnizații și concedii medicale

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat 67,02 milioane de lei pentru indemnizații sociale.

CNAS a alocat 67 de milioane de lei pentru indemnizații și concedii medicale.
CNAS a alocat 67 de milioane de lei pentru indemnizații și concedii medicale.

Finanțarea acoperă plățile pentru incapacitatea temporară de muncă și sprijinul familiilor cu copii, transmite rupor.md.

Banii sunt direcționați către următoarele categorii de indemnizații:

  • Indemnizații unice la nașterea copilului

  • Plăți pentru îngrijirea și creșterea copiilor (inclusiv gemeni)

  • Indemnizații pentru tați și mame

  • Concedii medicale (incapacitate temporară de muncă)

Fondurile vor fi disponibile beneficiarilor imediat după procesarea plăților prin sistemul de stat MPay.

Cetățenii pot primi plățile prin două modalități:

Online banking: se poate deschide un card social sau se poate lega contul curent de plățile sociale prin aplicația EVO, ceea ce permite primirea banilor oriunde în lume.

Poșta: în numerar, în orice oficiu Poșta Moldovei.

Beneficiarii care au ales oficiile poștale trebuie să ridice banii în termen de trei luni. În caz contrar, plățile vor fi înghețate.

Pentru restabilirea plăților este necesar să se adreseze personal la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) de la locul de domiciliu, să prezinte actul de identitate și să depună o cerere.

Sursă
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