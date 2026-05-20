CNAM propune creșterea rolului statului în asigurările medicale.

Potrivit acestuia, în prezent o parte semnificativă a veniturilor în sistem se formează din contribuțiile salariale, transmite rupor.md.

„În prezent avem aproximativ 2,3 milioane de cetățeni asigurați. Dintre aceștia, aproximativ 1,5 milioane sunt asigurați din contul statului — copii, pensionari, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, mame cu copii până la doi ani, șomeri înregistrați oficial și studenți cu învățământ de zi”, a menționat el.

Totodată, a subliniat Dodon, sarcina financiară principală revine exact angajaților.

„Avem în jur de 730–740 de mii de angajați. Aceasta este aproximativ o treime din toți cetățenii asigurați, dar tocmai ei formează partea principală a veniturilor sistemului. Din bugetul total al Casei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) de 19 miliarde de lei, aproximativ 54% provin din contribuțiile salariale”, a explicat șeful instituției.

El consideră că un astfel de model necesită corectare.

„Tendințele actuale sunt că este necesar să se mărească finanțarea din bugetul de stat și să se reducă presiunea asupra angajaților. Dacă statul își asumă o parte mai mare din responsabilitatea pentru asigurarea populației, acest lucru nu este un factor negativ — dimpotrivă, sistemul rămâne sustenabil”, a declarat Dodon.

Potrivit directorului CNAM, reforma trebuie să fie treptată.

„Dorim să trecem la un sistem care să depindă mai puțin de contribuțiile individuale și mai mult de transferurile bugetare. Acest lucru va permite o finanțare mai echilibrată”, a subliniat el.