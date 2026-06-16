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moldpres.md logomoldpres
16 Iunie 2026, 14:59
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CNAM a transferat peste 1,024 miliarde de lei pentru serviciile medicale oferite populației în iunie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 24 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează a fi oferite populației în luna iunie.

CNAM a transferat peste 1,024 miliarde de lei pentru serviciile medicale oferite populației în iunie.
CNAM a transferat peste 1,024 miliarde de lei pentru serviciile medicale oferite populației în iunie.

Din această sumă, aproximativ 975 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce peste 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați.

„Aceste plăți anticipate sunt esențiale pentru a facilita acordarea continuă a serviciilor medicale pentru populația asigurată, conform standardelor de volum și calitate stabilite în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală”, a anunțat CNAM, transmite moldpres.md.

Potrivit contractelor încheiate cu instituţiile medico-sanitare şi criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori.

Astfel, la începutul fiecărei luni sunt efectuate plăţile în avans în mărime de 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecărei perioade de raportare este transferat restul sumei, în limita prevederilor contractuale.

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