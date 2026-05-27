CNAM a achitat 1,2 milioane de lei pentru fertilizare in vitro unor clinici fără autorizații.

Concluzia apare în raportul Curții de Conturi privind gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul trecut.

Potrivit auditorilor, în anul trecut CNAM a contractat patru prestatori de servicii medicale pentru efectuarea a 39 de proceduri de fertilizare in vitro, în valoare totală de 1,8 milioane de lei. Din acestea, au fost achitate 27 de servicii medicale, în sumă de 1,2 milioane de lei. Tariful pentru o procedură a constituit 46.687 de lei, transmite bani.md.

Curtea de Conturi precizează însă că niciuna dintre instituțiile medicale care ofereau servicii de reproducere umană asistată medical nu deținea autorizația obligatorie prevăzută de lege. Auditorii spun că Agenția de Transplant nu a înaintat către Ministerul Sănătății propunerile necesare pentru eliberarea acestor autorizații, după modificările legislative operate încă în 2023.

„Contractarea și achitarea serviciilor de reproducere asistată medical s-a realizat în lipsa autorizațiilor”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Auditorii avertizează că această situație poate afecta siguranța și calitatea serviciilor medicale, deoarece nu există certitudinea că prestatorii îndeplineau toate criteriile prevăzute de legislație.

Raportul mai arată că, deși legea obliga autoritățile să reglementeze acest domeniu încă din 2023, Ministerul Sănătății a aprobat abia în februarie 2026 ordinul privind organizarea și autorizarea serviciilor de reproducere umană asistată medical. Documentul le oferă clinicilor un termen de șase luni pentru obținerea autorizațiilor necesare.