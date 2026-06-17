CNA va avea cu 150 de angajați mai mult. Se creează o Direcție pentru investigarea activelor virtuale.

Efectivul limită al Centrului Național Anticorupție (CNA) va fi majorat cu 150 de unități. În cadrul instituției urmează să fie creată și o Direcție care se va ocupa de investigarea activelor virtuale.

Subdiviziunea va funcționa în conformitate cu standardele internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului. Angajații din cadrul entității se vor ocupa de identificarea, monitorizarea și investigarea tranzacțiilor suspecte cu valută virtuală și vor putea confisca produsele infracțiunii, transmite realitatea.md.

Instituția va avea încă un director adjunct, actualmente fiind prevăzute două asemenea funcții. De asemenea, în cadrul CNA va fi creat, Secția sănătate și securitate în muncă, dar și Serviciul protecția datelor cu caracter personal.

Noile reglementări se regăsesc într-un proiect de hotărâre înaintat în Parlament de către deputații PAS Veronica Roșca și Adrian Cheptonar.

Actualmente, Centrul Național Anticorupție are efectivul limită de 359 de unități. După aprobarea noilor reglementări, numărul maxim al posturilor de muncă din cadrul instituției va ajunge la 509.

Săptămâna trecută, Parlamentul a aprobat în a doua lectură un proiect de lege privind mecanismele de combatere a corupției. Noile reglementări au extins competențele CNA. Anterior, șeful instituției, Alexandru Pînzari, declara la consultări publice că noile atribuții ar putea deveni o povară pentru Centru, dacă nu se va majora numărul de angajați.