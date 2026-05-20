CNA și Procuratura Anticorupție vor avea competențe noi.

Inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Justiției, urmărește delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, transmite moldpres.md.

Potrivit proiectului, CNA va investiga exclusiv cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Cauzele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale.

Autorii susțin că această modificare va permite CNA să se concentreze pe dosarele complexe, inclusiv cele care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. Totodată, instituția va primi competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă.

În contextul extinderii atribuțiilor CNA, proiectul prevede instituirea unei funcții suplimentare de director adjunct și limitarea mandatului directorului instituției la maximum două mandate.

Modificările propuse vizează și Procuratura Anticorupție, care va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, inclusiv președintele țării, președintele Parlamentului, deputați, membri ai Guvernului, judecători și conducerea unor instituții-cheie ale statului.

Potrivit autorilor, schimbările sunt necesare pentru a asigura investigații independente și specializate, pentru a preveni conflictele de interese și pentru a consolida încrederea publică în instituțiile statului.

Proiectul mai prevede eficientizarea activității Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care se va concentra pe dosarele de terorism, activitatea organizațiilor criminale și alte cauze excepțional de grave.

De asemenea, documentul introduce reguli noi privind formarea grupurilor comune de urmărire penală în dosarele complexe și clarifică procedurile de contestare a măsurilor preventive aplicate de instanțe.