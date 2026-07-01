CNA: MoldATSA ar fi divizat artificial achizițiile pentru a evita controalele.

Centrul Național Anticorupție a identificat posibile practici de divizare intenționată a achizițiilor la Î.S. „MoldATSA”, care ar fi permis evitarea procedurilor competitive de achiziție și a mecanismelor de control instituțional.

Potrivit raportului de evaluare a integrității instituționale, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a achiziționat bunuri și lucrări pentru sistemele de securitate în valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, însă acestea au fost împărțite în 14 contracte separate de mică valoare, transmite bani.md.

Inspectorii anticorupție consideră că această practică poate indica o posibilă divizare premeditată a achizițiilor pentru a evita organizarea unor proceduri competitive, ceea ce reduce transparența și concurența dintre operatorii economici.

Raportul mai arată că MoldATSA a recurs frecvent la achiziții directe, în detrimentul procedurilor deschise, ceea ce, în opinia CNA, creează premise pentru fraude și acte de corupție. Potrivit documentului, atribuirea repetată a contractelor către operatori economici diferiți, dar care ar putea avea legături între ei, reprezintă un risc suplimentar ce necesită verificări.

Evaluatorii au identificat și alte practici considerate vulnerabile. Printre acestea se numără încheierea unor contracte la limita pragului de 400.000 de lei, valoare peste care era necesar acordul fondatorului, urmată de majorarea ulterioară a sumelor prin acte adiționale. CNA apreciază că asemenea practici pot reprezenta o modalitate de eludare a mecanismelor de supraveghere și control.

Raportul mai relevă că întreprinderea nu a valorificat posibilitatea utilizării sistemului electronic M-Tender, iar transparența procedurilor de achiziții, monitorizarea executării contractelor și publicarea informațiilor de interes public au fost insuficiente.

În concluziile sale, CNA recomandă revizuirea modului de planificare și organizare a achizițiilor, utilizarea procedurilor competitive și consolidarea mecanismelor de control intern pentru a reduce riscurile de corupție și utilizare ineficientă a banilor întreprinderii.