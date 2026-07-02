CNA efectuează percheziții la Ministerul Agriculturii: Doi angajați, reținuți.

Centrul Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Așa cum a confirmat purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc, în dosar au fost reținute două persoane, scrie unimedia.info.

Alte detalii nu sunt comunicate deocamdată.

„Centrul Național Anticorupție confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane în cadrul unui dosar penal legat de infracțiuni de corupție”, a declarat purtătoarea de cuvânt a CNA.