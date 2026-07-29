Clinica unde a murit Liuba Babuțchi a fost declarată insolvabilă: Datora 2 milioane de lei.

Compania Irinei Borodkina, cunoscută sub numele Dr. Serebrova, al cărei salon a fost locul în care anul trecut a decedat femeia de afaceri Liuba Babuțchi, a fost declarată insolvabilă de Judecătoria Chișinău.

Instanța a decis să înceapă procedura simplificată de faliment și lichidare a firmei după ce Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a cerut recuperarea unei datorii de aproape două milioane de lei, scrie rupor.md citând rise.md.

Între timp, urmărirea penală în dosarul privind decesul clientei a fost suspendată. În privința Irinei Borodkina se desfășoară o anchetă într-un alt dosar penal — pentru introducerea ilegală și intenționată a drogurilor în organismul unei persoane împotriva voinței acesteia.

Conform deciziei pronunțate la 20 mai anul curent, compania Dr. Serebrova Clinic SRL a acumulat o datorie totală față de bugetul public național în sumă de 1,88 milioane lei. Această sumă include peste 1,1 milioane lei plăți principale și încă 774 mii lei penalități pentru întârziere. Datoriile s-au format pe baza unei decizii a serviciului fiscal din septembrie 2025, iar obligațiile nu au fost achitate. Totodată, instanța a constatat că firma nu dispune de lichidități suficiente, mijloace de transport, imobile sau resurse financiare pentru a acoperi pretențiile creditorilor. Mai multe bănci au informat că societatea nu are conturi bancare, iar într-un caz, contul găsit avea sold zero.

Prin aceeași decizie, instanța i-a interzis Irinei Borodkina să administreze Dr. Serebrova Clinic SRL și l-a numit lichidator pe administratorul autorizat Adrian Panciuc. Lichidatorul urmează să verifice cererile creditorilor și să prezinte un raport privind cauzele care au condus la insolvență, precum și persoanele care pot fi trase la răspundere pentru această situație.

Irina Borodkina, originară din Ucraina, a intrat în atenția publicului în ianuarie 2025, când proprietara salonului „Mona Lisa” a decedat în salonul de înfrumusețare din Chișinău al ucrainencei, după o procedură estetică. Principala activitate a firmei era prestarea serviciilor de coafură (tuns, spălat, aranjat, vopsit), masaj, manichiură, pedichiură și comercializarea produselor cosmetice. Pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale, compania trebuia să obțină acreditare de la Consiliul Național pentru Evaluare și Acreditare în Sănătate, ceea ce nu s-a realizat.

Potrivit poliției, Borodkina a părăsit Republica Moldova la două ore și 40 de minute după tragedia din salonul său, situat la parterul unui bloc de locuințe din Capitală. Pe lângă Borodkina, în dosarul privind decesul femeii sunt implicați încă doi oameni. Este vorba despre anesteziologul Ecaterina Maniuc și asistenta medicală Natalia Sacaliuc. Ambele au fost deferite justiției acum un an, fiind acuzate de exercitare ilegală a activității medicale sau farmaceutice, care a cauzat din culpă moartea unei persoane, transmite sursa.

Conform răspunsului Procuraturii municipiului Chișinău pentru RISE Moldova, urmărirea penală a fost suspendată deoarece Borodkina „a fugit”. Mai mult, instituția a comunicat că în privința Borodkinei a fost pornit un nou dosar penal „pe baza unui temei rezonabil de suspiciune privind săvârșirea unei infracțiuni legate de introducerea intenționată și ilegală, prin orice mijloace, a drogurilor în organismul altei persoane împotriva voinței acesteia”.

Reluarea activității la Kiev și dosarul penal din Ucraina

Deși în prezent este căutată la Chișinău în legătură cu dosarul privind decesul pacientei, Borodkina continuă fără impedimente activitatea sa la Kiev. Recent a creat o pagină nouă pe Instagram, anunțând că profilul său anterior a fost blocat. De asemenea, a lansat un concurs în care oferă proceduri estetice în valoare de 10.000 de euro și continuă să efectueze intervenții estetice și să promoveze serviciile sale în capitala Ucrainei.

Procuratura Generală (PG) a declarat jurnaliștilor RISE Moldova că nu colaborează „în acest dosar cu autoritățile din Ucraina”. Anterior, organul de urmărire penală anunțase că Borodkina este dată în urmărire internațională, însă acum a refuzat să precizeze dacă această măsură este încă în vigoare.

Procuratura orașului Kiev a comunicat pentru RISE Moldova că poliția sectorului Pechersk desfășoară o anchetă penală privind presupusa exercitare ilegală a activității medicale. Dosarul a fost înregistrat la 21 aprilie 2026 și vizează fapte săvârșite exclusiv pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile ucrainene au menționat că în prezent nimeni nu are statut de suspect. De asemenea, afirmă că colaborează cu Departamentul de Cooperare Polițienească Internațională și cercetează circumstanțele cazului.

O femeie de afaceri în vârstă de 35 de ani, cunoscută după numele magazinului de îmbrăcăminte „Mona Lisa”, al cărui proprietar era, a decedat la 30 ianuarie 2025. Aceasta fusese programată pentru mai multe proceduri sub anestezie — injecții în fese, intervenții în zona bărbiei și buzelor. Soțul decedatei, Roman Babuțchi, caută dreptate. El susține că dosarul se încearcă a fi mușamalizat.