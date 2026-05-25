Clasamentul mondial al salariilor: Moldova sub România, dar peste Ucraina.

Top 10 țări cu cele mai mari salarii în luna mai, conform Numbeo, arată astfel:

Elveția — 7.596 de dolari; Luxemburg — 5.584 de dolari; Singapore — 4.403 de dolari; SUA — 4.325 de dolari; Danemarca — 4.251 de dolari; Norvegia — 4.190 de dolari; Australia — 4.058 de dolari; Qatar — 3.956 de dolari; Israel — 3.940 de dolari; Olanda — 3.918 de dolari, informează logos-pres.md.

Republica Moldova ocupă locul 62 în acest clasament (750 de dolari), între Macedonia de Nord – (776 de dolari) și Armenia (741 de dolari). România vecină este mult mai sus în clasament — pe locul 54 (1.067 de dolari), iar Ucraina — mai jos, pe locul 81 (497 de dolari).

Ultimul loc în clasament, care include 101 țări, este ocupat de Cuba – 36 de dolari.