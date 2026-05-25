25 Mai 2026, 07:54
Clasamentul mondial al salariilor: Moldova sub România, dar peste Ucraina
Serviciul statistic popular Numbeo a prezentat un nou clasament al țărilor în funcție de salariul mediu lunar după impozitare.
Top 10 țări cu cele mai mari salarii în luna mai, conform Numbeo, arată astfel:
- Elveția — 7.596 de dolari;
- Luxemburg — 5.584 de dolari;
- Singapore — 4.403 de dolari;
- SUA — 4.325 de dolari;
- Danemarca — 4.251 de dolari;
- Norvegia — 4.190 de dolari;
- Australia — 4.058 de dolari;
- Qatar — 3.956 de dolari;
- Israel — 3.940 de dolari;
- Olanda — 3.918 de dolari, informează logos-pres.md.
Republica Moldova ocupă locul 62 în acest clasament (750 de dolari), între Macedonia de Nord – (776 de dolari) și Armenia (741 de dolari). România vecină este mult mai sus în clasament — pe locul 54 (1.067 de dolari), iar Ucraina — mai jos, pe locul 81 (497 de dolari).
Ultimul loc în clasament, care include 101 țări, este ocupat de Cuba – 36 de dolari.