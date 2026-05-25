logos.press.md
25 Mai 2026, 07:54
7
Copiază linkul
Link copiat

Clasamentul mondial al salariilor: Moldova sub România, dar peste Ucraina

Serviciul statistic popular Numbeo a prezentat un nou clasament al țărilor în funcție de salariul mediu lunar după impozitare.

Top 10 țări cu cele mai mari salarii în luna mai, conform Numbeo, arată astfel:

  1. Elveția — 7.596 de dolari;
  2. Luxemburg — 5.584 de dolari;
  3. Singapore — 4.403 de dolari;
  4. SUA — 4.325 de dolari;
  5. Danemarca — 4.251 de dolari;
  6. Norvegia — 4.190 de dolari;
  7. Australia — 4.058 de dolari;
  8. Qatar — 3.956 de dolari;
  9. Israel — 3.940 de dolari;
  10. Olanda — 3.918 de dolari, informează logos-pres.md.

Republica Moldova ocupă locul 62 în acest clasament (750 de dolari), între Macedonia de Nord – (776 de dolari) și Armenia (741 de dolari). România vecină este mult mai sus în clasament — pe locul 54 (1.067 de dolari), iar Ucraina — mai jos, pe locul 81 (497 de dolari).

Ultimul loc în clasament, care include 101 țări, este ocupat de Cuba – 36 de dolari.

logos.press.md
