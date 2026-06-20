Ciubotaru: Escrocii m-au sunat să-mi aducă un colet direct la frizeria unde eram.

Experta anticorupție, Cristina Ciubotaru, a împărtășit în rețelele sociale experiența ei cu escrocii, care au contactat-o telefonic sub mai multe pretexte.

Despre acest lucru relatează noi.md.

„Am fost sunată de la „Premier Energy”, ca să mi se spună că trebuie să vină un meșter să verifice contorul. Sunt întrebată când pot fi acasă. Le spun că nu pot sta toată ziua să aștept meșterii lor.

Mi se răspunde că nu este nevoie să stau toată ziua: convenim o oră, ei vin exact atunci, iar verificarea durează 5 minute. Întreb: „Sigur sunteți de la Premier Energy? Acum sună mulți escroci”.

Mi se răspunde că, desigur, sunt de la Premier Energy și că doar nu îmi cer date din documente. (Numai că în niciun act al Premier Energy eu nu apar, deoarece contractul a fost încheiat de altcineva, pe numele acelei persoane vin facturile, iar contactele acelei persoane sunt la furnizorul de energie electrică. Dar nu îi spun doamnei acest lucru, la fel cum nu îi spun că eu nu am niciun contor de energie electrică în casă.) Apoi primesc un mesaj de la FORZA, cu un cod și cu mențiunea să nu îl dau nimănui.

Doamna de la telefon îmi spune că mi-a trimis un mesaj automat prin sistemul lor electronic FORZA, cu numărul cererii pentru trimiterea meșterului, și că trebuie să îi comunic codul ca să îl indice în cerere. O întreb de ce nu îl știe, dacă tot ea mi l-a trimis. În plus, eu nu am depus nicio cerere, ci am fost sunată. Ea îmi spune că sistemul este electronic și că nu vede numărul, dar că, dacă nu i-l comunic, numărul cererii mele poate coincide cu cel al vecinilor.

Îi spun: „Mulțumesc, atunci nu am nevoie. La revedere”. Escroaca, enervată, revine imediat de pe alt număr de telefon și începe să țipe în receptor că, în acest caz, serviciile de furnizare a energiei electrice vor fi sistate imediat !!!! (...)", a comunicat în rețelele sociale Cristina Ciubotaru.

Aceasta a precizat că acesta nu a fost primul apel, în care a primit mesaje cu coduri de la FORZA.

„Nu știu exact ce este FORZA, presupun că este un serviciu prin care îți poți da acordul pentru accesarea de către escroci a anumitor date sensibile. Anterior m-a sunat cineva pretinzînd că este de la Poșta Moldovei.

Voia să îmi livreze un colet de la fisc direct la frizerie (când i-am zis că o să trec pe la oficiul poștal să îmi ridic coletul, a zis că nu e nevoie, o să vină ei exact unde sunt, i-am zis că sunt la frizerie și mi-a zis că trimite curierul la frizerie, în 15 minute, fără să întrebe și adresa frizeriei); trebuia doar să îi comunic codul primit prin FORZA.

Atunci, când am refuzat, mi s-a spus că îmi asum toate consecințele furiei fiscale prin faptul că nu voi afla niciodată ce era în acel pachet! Asta în condițiile în care la frizerie venisem direct de la fisc, unde tocmai depusesem niște declarații. (...)", a mai menționat Cristina Ciubotaru.

Reieșind din aceste situații, experta anticorupție a venit cu anumite concluzii în cazul escrocilor, care au contactat-o. „Ce este comun escrocilor (cel puțin în cazul meu): 1. Vorbesc în limba rusă. Deseori au accent ucrainean (pronunță „h” în loc de „g”), deși nu neapărat. În general, vorbesc rusa diferit de moldoveni. Ion Sturza: „Cum ajung escrocii să cunoască atât de bine informațiile personale ale victimelor?" Eu l-am întrebat pe escrocul de la așa-zisa Poșta Moldovei de ce are accent ucrainean. M-a întrebat ofensat: „А вы что-то имеете против украинцев?!”. I-am răspuns că îmi sunt dragi ucrainenii, dar nu și escrocii: „Я ничего не имею против украинцев, я против мошенников”. După asta, a închis. 2. Îți știu prenumele. Ți se adresează cu „doamna Cristina” (...). 3. În timpul discuției primești mesaje de la FORZA. Primești un cod și avertizarea să nu îl comunici nimănui, însă escrocul insistă să i-l dai, altfel se supără pe tine fiscul, poșta sau lumina. :)))

UPDATE: FORZA este o platformă de creditare online. Nu știu exact ce operațiune încercau să efectueze folosind numărul meu de telefon, însă codul primit prin SMS era un cod de autentificare pe care mi s-a cerut insistent să îl comunic", a punctat Cristina Ciubotaru.

În context, menționăm că șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, avertizează că metodele aplicate de autorii escrocheriilor telefonice și online devin tot mai complexe, inclusiv prin folosirea inteligenței artificiale.

Șeful IGP a atras atenția asupra unei noi forme de fraudă care presupune clonarea vocii unei persoane cu ajutorul inteligenței artificiale. Conform explicațiilor sale, infractorii pot intra în contact cu proprietarul real al unui număr de telefon, îi pot înregistra vocea, după care aceasta este reprodusă artificial pentru a fi utilizată în tentative de înșelăciune.

Potrivit șefului IGP, prejudiciile cauzate de escrocheriile online și cele telefonice au depășit 157 de milioane de lei moldovenești, echivalentul a 7,7 milioane de euro, în primele cinci luni ale anului 2026.