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ipn.md logoipn
24 Septembrie 2026, 14:36
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Circulație rutieră suspendată pe două artere din Chișinău, pentru lucrări de reparație a carosabilului

Circulația rutieră va fi complet sistată pe strada Gheorghe Asachi din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Miorița și Dokuceaev, în noaptea de joi spre vineri.

Circulație rutieră suspendată pe două artere din Chișinău, pentru lucrări de reparație a carosabilului.
Circulație rutieră suspendată pe două artere din Chișinău, pentru lucrări de reparație a carosabilului.

Restricția va fi în vigoare de la 21:00 până la 07:00, iar rutele de transport public care traversează acest sector vor fi scurtate, transmite ipn.md.

Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura a fost introdusă pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă pe strada Gheorghe Asachi. Transportul public va circula joi pe acest sector până la ora 22:30, după care rutele de troleibuz 10 și 24 vor fi scurtate până la strada Vasile Dokuceaev. De asemenea, troleibuzul nr. 2 va circula pe un traseu scurtat până la intersecția bulevardului Traian cu strada Grenoble. Circulația pe rutele obișnuite va fi reluată vineri, de la ora 06:00.

Pe șoseaua Hîncești, circulația va fi suspendată pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gurie Grosu și Lech Kaczyński, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la 21:00 până la 07:00. Municipalitatea precizează că măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă pe șoseaua Hîncești.

Transportul public va circula pe sectorul afectat vineri până la ora 22:30, după care rutele de troleibuz 10, 13, 20 și 24 vor fi scurtate până la piața Pantelimon Halippa. Transportul public va reveni la rutele obișnuite sâmbătă, de la ora 06:00.

Șoferii sunt îndemnați să ocolească această zonă, să manifeste răbdare și să respecte disciplina în trafic, fără a încălca Regulamentul circulației rutiere.

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