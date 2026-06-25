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rupor.md logorupor
25 Iunie 2026, 18:54
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Circulație restricționată în centrul Chișinăului timp de trei zile

În Capitală va fi restricționată parțial circulația la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni cu București, au anunțat polițiștii.

Circulație restricționată în centrul Chișinăului timp de trei zile.
Circulație restricționată în centrul Chișinăului timp de trei zile.

Restricțiile vor fi în vigoare de la ora 22:00, 26 iunie, până la ora 05:00, 29 iunie. Circulația va fi parțial suspendată din cauza lucrărilor de reparație, transmite rupor.md.

Instituția a precizat că decizia a fost luată în baza dispoziției Primăriei Chișinău. Polițiștii vor fi prezenți în zona lucrărilor pentru a fluidiza traficul și a îndruma șoferii.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare de circulație și, pe cât posibil, să aleagă rute alternative.

Sursă
rupor.md logorupor
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