Circulație restricționată în centrul Chișinăului timp de trei zile.

În Capitală va fi restricționată parțial circulația la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni cu București, au anunțat polițiștii.

Restricțiile vor fi în vigoare de la ora 22:00, 26 iunie, până la ora 05:00, 29 iunie. Circulația va fi parțial suspendată din cauza lucrărilor de reparație, transmite rupor.md.

Instituția a precizat că decizia a fost luată în baza dispoziției Primăriei Chișinău. Polițiștii vor fi prezenți în zona lucrărilor pentru a fluidiza traficul și a îndruma șoferii.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare de circulație și, pe cât posibil, să aleagă rute alternative.