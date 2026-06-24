Circulația transportului va fi restricționată în centrul Chișinăului pe 27 iunie.

În legătură cu desfășurarea evenimentului sportiv Chisinau 10 km Night Run 2026 în centrul Capitalei, circulația transportului va fi temporar restricționată pe mai multe străzi, iar rutele transportului public vor fi modificate.

Sâmbătă, 27 iunie, în centrul Capitalei va avea loc Chisinau 10 km Night Run 2026 — o cursă nocturnă pe distanțele de 5 km și 10 km.

De la ora 17:00 a zilei de 27 iunie până la 02:00 a zilei de 28 iunie va fi închis traficul în Piața Marii Adunări Naționale, precum și pe tronsonul bulevardului Ștefan cel Mare între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin. Transportul public va fi deviat pe strada București.

De asemenea, pe 27 iunie, între orele 19:00 și 23:55, traficul va fi suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare — pe tronsonul de la strada Toma Ciorbă până la intersecția cu strada Ismail. Totuși, intersecțiile cu străzile Toma Ciorbă și Ismail vor rămâne deschise circulației.

Rutele transportului public care trec prin aceste zone vor fi temporar deviate. Rutele care nu afectează străzile pe care se va desfășura cursa vor rămâne neschimbate.

Modificările în organizarea traficului rutier au fost coordonate cu poliția rutieră și aprobate de Primăria Chișinău.

Organizatorii își cer scuze pentru disconfortul temporar și recomandă locuitorilor și oaspeților capitalei să se informeze din timp despre schimbările de rute.