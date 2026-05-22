rupor.md
22 Mai 2026, 12:33
12 523
Circulația rutieră va fi restricționată în centrul Chișinăului pe 24 mai

Primăria Chișinău anunță că duminică, 24 mai, pe mai multe străzi din Capitală va fi suspendat traficul rutier.

Restricțiile sunt impuse în legătură cu desfășurarea evenimentelor în masă: „Festivalul Tradițiilor”, care va fi organizat pe strada pietonală Eugen Doga, și evenimentul sportiv „VeloHora”, transmite rupor.md.

În intervalul orelor 05:00 - 16:00 va fi suspendat traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin. Măsura este legată de organizarea și desfășurarea cursei pe biciclete „Velohora-2026”. Circulația transportului, inclusiv a celui public, va fi redirecționată pe străzile adiacente.

Cursele pe biciclete vor avea loc între orele 12:00 și 14:00. Startul va fi dat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), iar traseul este următorul: PMAN – bd. Ștefan cel Mare – str. Calea Ieșilor (până la str. Ghidighici) – întoarcere – str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare – str. 31 August 1989 – bd. Dacia (până la bd. Decebal) – întoarcere – bd. Dacia – str. 31 August 1989 – bd. Ștefan cel Mare – PMAN.

Pe parcursul traseului traficul transportului public nu va fi complet suspendat, cu excepția unor intervale scurte pentru a permite trecerea coloanei de bicicliști însoțită de echipaje ale Poliției.

De asemenea, duminică traficul va fi suspendat pe următoarele segmente:

  • pe strada Columna, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin — de la ora 20:00 sâmbătă (23.05.2026) până la 05:00 luni (25.05.2026);

  • pe strada Alexandru cel Bun, pe tronsonul dintre străzile A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni — în data de 24.05.2026, între orele 12:00 și 22:00.

Circulația transportului, inclusiv a celui public, va fi redirecționată pe străzile adiacente.

rupor.md
