Circulația rutieră va fi restricționată în centrul Chișinăului pe 24 mai.

Restricțiile sunt impuse în legătură cu desfășurarea evenimentelor în masă: „Festivalul Tradițiilor”, care va fi organizat pe strada pietonală Eugen Doga, și evenimentul sportiv „VeloHora”, transmite rupor.md.

În intervalul orelor 05:00 - 16:00 va fi suspendat traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin. Măsura este legată de organizarea și desfășurarea cursei pe biciclete „Velohora-2026”. Circulația transportului, inclusiv a celui public, va fi redirecționată pe străzile adiacente.

Cursele pe biciclete vor avea loc între orele 12:00 și 14:00. Startul va fi dat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), iar traseul este următorul: PMAN – bd. Ștefan cel Mare – str. Calea Ieșilor (până la str. Ghidighici) – întoarcere – str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare – str. 31 August 1989 – bd. Dacia (până la bd. Decebal) – întoarcere – bd. Dacia – str. 31 August 1989 – bd. Ștefan cel Mare – PMAN.

Pe parcursul traseului traficul transportului public nu va fi complet suspendat, cu excepția unor intervale scurte pentru a permite trecerea coloanei de bicicliști însoțită de echipaje ale Poliției.

De asemenea, duminică traficul va fi suspendat pe următoarele segmente:

pe strada Columna, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin — de la ora 20:00 sâmbătă (23.05.2026) până la 05:00 luni (25.05.2026);

pe strada Alexandru cel Bun, pe tronsonul dintre străzile A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni — în data de 24.05.2026, între orele 12:00 și 22:00.

Circulația transportului, inclusiv a celui public, va fi redirecționată pe străzile adiacente.