26 Mai 2026, 14:42
Circulația pe tronsonul feroviar Cahul-Giurgiulești ar putea fi reluată după o pauză de patru ani

Traficul de marfă pe secția de cale ferată Cahul-Giurgiulești, suspendat în urmă cu aproape patru ani din cauza alunecărilor de teren, va fi reluat până la sfârșitul săptămânii.

Anunțul a fost făcut de Sergiu Colesnic, directorul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

„Trenul de marfă va pleca probabil în această săptămână. Încă așteptăm finalizarea unor inspecții. După ploile din ultimele zile, vrem să verificăm din nou totul și, cel mai probabil, vom relua serviciul feroviar de marfă”, a declarat șeful CFM pentru Moldova 1, transmite infotag.md.

Potrivit acestuia, pe secție vor fi instalați senzori de vibrații pentru a monitoriza în timp real impactul traficului feroviar asupra clădirilor și terenului de-a lungul căruia se desfășoară linia.

„După reluarea serviciului feroviar, vom instala senzori și vom continua monitorizarea pentru a demonstra că linia de cale ferată nu prezintă niciun pericol și că nu există motive de îngrijorare pentru locuitorii din zonă”, a menționat directorul Căilor Ferate.

Secțiunea de cale ferată, construită în 2007, a fost avariată de alunecări de teren, ceea ce a complicat livrările de mărfuri către Portul Internațional Liber Giurgiulești. Restabilirea serviciului feroviar pe această secțiune a necesitat o investiție de 60 de milioane de lei, finanțată de guvernul Republicii Moldova.

 

