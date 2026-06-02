Circulația pe Podul Negrești este blocată din cauza inundațiilor.

Inspectorii de patrulare sunt prezenți la fața locului, redirecționează traficul și îi îndeamnă pe șoferi să aleagă rute alternative, informează Ooliția, transmite rupor.md.

Ploile torențiale au dus la inundarea unui sector al drumului regional G82.1 din raionul Strășeni. Apa a acoperit carosabilul în zona podului de lângă satul Negrești, făcând imposibilă circulația vehiculelor. În sectorul blocat acționează echipaje ale poliției rutiere, care asigură siguranța și îi ajută pe șoferi să se orienteze.

În contextul situației de urgență, autoritățile au îndemnat cetățenii să evite temporar deplasările pe această rută. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să păstreze distanța față de vehiculul din față și să nu încerce să traverseze zonele inundate, pentru a evita avarierea autovehiculelor sau producerea de accidente.

Inspectoratul precizează că monitorizează permanent situația din zonă, iar echipajele de patrulare vor rămâne la fața locului până când nivelul apei va scădea și circulația va deveni sigură. Instituția promite informări operative privind evoluția vremii și a situației rutiere.