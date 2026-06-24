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24 Iunie 2026, 19:27
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Circulația pe drumul R33 din Hâncești, restricționată timp de trei zile

În perioada 25-27 iunie, circulația pe drumul R33 din Hâncești va fi restricționată temporar din cauza lucrărilor de așternere a stratului de uzură din mixtură asfaltică.

Circulația pe drumul R33 din Hâncești, restricționată timp de trei zile.
Circulația pe drumul R33 din Hâncești, restricționată timp de trei zile.

Pe 25 iunie, restricțiile vor fi valabile pe partea dreaptă a tronsonului dintre strada Cuza-Vodă, km 0+440, și strada 31 August 1989, nr. 82, km 1+734, transmite rupor.md.

Pe 26 iunie, circulația va fi restricționată pe partea stângă a aceluiași tronson.

Pe 27 iunie, circulația va fi complet închisă pe tronsonul de la km 0+000 până la km 0+440. Restricțiile vor afecta și intersecțiile cu străzile Chișinăului, nr. 1, 31 August 1989, nr. 5, Mihalcea Hâncu și 31 August 1989, nr. 2/1–2.

Închiderea totală va fi valabilă până la ora 20:00, pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare.

Șoferii și locuitorii zonei sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile polițiștilor de circulație.

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