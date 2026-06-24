Circulația pe drumul R33 din Hâncești, restricționată timp de trei zile.

În perioada 25-27 iunie, circulația pe drumul R33 din Hâncești va fi restricționată temporar din cauza lucrărilor de așternere a stratului de uzură din mixtură asfaltică.

Pe 25 iunie, restricțiile vor fi valabile pe partea dreaptă a tronsonului dintre strada Cuza-Vodă, km 0+440, și strada 31 August 1989, nr. 82, km 1+734, transmite rupor.md.

Pe 26 iunie, circulația va fi restricționată pe partea stângă a aceluiași tronson.

Pe 27 iunie, circulația va fi complet închisă pe tronsonul de la km 0+000 până la km 0+440. Restricțiile vor afecta și intersecțiile cu străzile Chișinăului, nr. 1, 31 August 1989, nr. 5, Mihalcea Hâncu și 31 August 1989, nr. 2/1–2.

Închiderea totală va fi valabilă până la ora 20:00, pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare.

Șoferii și locuitorii zonei sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile polițiștilor de circulație.