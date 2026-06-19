Circulația camioanelor va fi restricționată în funcție de avertizările meteorologice.

Circulația rutieră a unităților de transport de mare tonaj va fi restricționată în funcție de avertizările meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Regulile corespunzătoare au fost elaborate de Ministerul Infrastructurii.

În perioadele de aplicare a așa-numitelor coduri de alertă, Administrația Națională a Drumurilor va introduce restricții de tonaj pentru vehicule, cu indicarea obligatorie a drumurilor și regiunilor vizate, a tipului de transport afectat și a intervalului de aplicare. Deciziile vor fi publicate pe site-ul oficial al instituției și aduse la cunoștința publicului prin intermediul mass-media. Totodată, Administrația Națională a Drumurilor va avea obligația să informeze operativ Inspectoratul General al Poliției și Serviciul Vamal, transmite logos-pres.md.

Proiectul de lege care introduce aceste modificări a fost aprobat de deputați în prima lectură. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a menționat că autorii s-au inspirat din experiența României.

„Transportul nostru depinde de cel al vecinilor. Suntem o țară mică, iar transportatorii noștri operează în principal pe rute internaționale. În ceea ce privește gestionarea riscurilor dezastrelor naturale pe drumuri, în Ucraina vara este prevăzut că, dacă temperatura este de 28°C sau mai mult, transportul de marfă cu o greutate de 24 de tone și peste este suspendat de la ora 10 dimineața până la ora 8 seara, fără excepții. În România este o altă abordare, mult mai flexibilă și bine gândită, exact asta propunem”, a declarat Mîndra în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Așadar, când Serviciul Hidrometeorologic va anunța o avertizare cu cod, fie că este vorba despre caniculă, ceață, inundații sau ninsori abundente, administrația drumurilor împreună cu autoritățile locale vor introduce restricții temporare pe drumurile aflate în gestiunea lor.