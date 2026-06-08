Circul din Chișinău urmează să fie reconstruit în trei ani și transformat într-un centru cultural.

Despre aceasta a declarat ministrul Culturii Cristian Jardan la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8.

Potrivit ministrului, proiectul nu face parte direct din Planul de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană, deși în etapa de pregătire a programului a fost luat în considerare ca unul dintre obiectivele posibile pentru finanțare.

„A fost inclus printre proiectele potențiale ale Ministerului Culturii, când în 2025 s-a discutat și semnat Planul de Creștere Economică”, a menționat Jardan.

Totodată, ministrul a subliniat că proiectul de reconstrucție a circului este astăzi unul dintre cele mai bine pregătite din punct de vedere al documentației dintre obiectivele culturale majore ale țării.

În ultimii ani, cu sprijinul Uniunii Europene, în clădire au fost deja investite sume importante. Peste două milioane de euro au fost alocate pentru restaurarea acoperișului, vitraliilor, elaborarea documentației inginerești, amenajarea teritoriului și proiectarea fațadei.

Potrivit ministrului, documentația de proiect este aproape gata. Înainte de începerea construcției este necesar să se finalizeze studiul de fezabilitate tehnico-economic și să se efectueze expertiza tehnică a clădirii. Aceste lucrări sunt planificate să fie realizate până la sfârșitul acestui an.

În paralel, Ministerul Culturii poartă negocieri cu Ministerul Finanțelor pentru includerea proiectului în planificarea bugetară pe termen mediu, pentru a asigura finanțarea construcției pe mai mulți ani înainte.

„Sper foarte mult că vom reuși să începem lucrările de construcție deja anul viitor și în trei ani să avem o clădire modernă multifuncțională”, a declarat Cristian Jardan.

Costul preliminar al proiectului este estimat la aproximativ 300 de milioane de lei. După reconstrucție, fostul circ ar trebui să devină un complex cultural multifuncțional, care va putea găzdui nu doar spectacole de circ, ci și concerte, festivaluri, reprezentații teatrale și alte evenimente majore.