Circa 10.000 de elevi vor merge vara aceasta în tabere subvenționate de Primăria Chișinău.

În taberele cu sejur de zi, costul integral al unui bilet pentru 15 zile este de 2.970 lei, comparativ cu 2.850 lei în 2025. Părinții plătesc doar 20% din cost, adică 594 lei, restul fiind subvenționat de municipalitate. În cazul taberelor organizate la Școala Suplimentară nr. 6 și Liceul pentru copii cu deficiențe de vedere, prețul este de 3.420 lei și este acoperit integral din bugetul municipal. Din numărul total de copii din taberele de zi, 15%, adică 283 de copii, vor primi bilete gratuite, scrie ipn.md.

Costul pachetului complet de servicii pentru odihna copilului în taberele constante din afara orașului este de 4.300 lei. În total vor fi oferite 5.143 de bilete la preț subvenționat, ceea ce înseamnă că părinții vor plăti 20% din costul total, adică 860 lei. De asemenea, 721 de copii vor primi bilete gratuite. Biletele gratuite sunt destinate copiilor din familii social vulnerabile, orfani, copii cu dizabilități, copii ai veteranilor de război etc. Părinții trebuie să depună o cerere la instituția de învățământ unde învață copilul, iar repartizarea se face pe baza documentelor existente în școli.

În plus, vor fi puse în vânzare la preț integral 786 de bilete în trei tabere constante din afara orașului. Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a precizat că legal un copil poate merge o singură dată în tabără cu achitarea a 20% din prețul integral. În cazul în care dorește să meargă încă o dată în același sezon estival, biletul se achită integral.