Circa 1.000 de observatori vor monitoriza desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului.

Campania este organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) pentru al treilea an consecutiv. Scopul principal al proiectului este promovarea onestității, transparenței și corectitudinii academice în timpul testărilor, transmite rupor.md.

În calitate de observatori vor participa:

studenți ai universităților;

cadre didactice;

reprezentanți ai societății civile.

Pentru inspectarea examenelor toți participanții urmează o pregătire obligatorie. Sesiunile de instruire sunt organizate în perioada 18-19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Bălți. La întâlniri, observatorii sunt familiarizați cu regulamentul, responsabilitățile lor și algoritmul de acțiuni în cazul identificării încălcărilor.

„Ne dorim ca fiecare elev să intre în sala de examen cu încrederea că va fi evaluat corect, în condiții egale pentru toți”, a declarat directoarea ANCE, Lilia Ivanov.

Examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor avea loc între 4 și 15 iunie. În acest an, ministerul de profil a lansat programe ample de susținere pentru elevi: