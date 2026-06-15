Cinci sate din raionul Fălești se unesc pentru a atrage investiții.

Scopul fuziunii este îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru cetățeni și atragerea investițiilor în dezvoltarea comunităților, transmite rupor.md.

În cadrul programului guvernamental de amalgamare voluntară, aceste localități vor primi stimulente financiare din partea autorităților executive. Administrațiile locale au aprobat deja repartizarea viitoarelor subvenții. Toate fondurile alocate vor fi direcționate exclusiv către modernizarea infrastructurii locale: reparația drumurilor, actualizarea sistemelor de iluminat stradal și realizarea rețelelor de alimentare cu apă.

Primarul satului Glinjeni, Viorel Zarija, a subliniat că deciziile privind amalgamarea au fost susținute de majoritatea consilierilor locali din fiecare sat. Potrivit acestuia, reforma deschide noi oportunități economice pentru regiune, care nu erau accesibile localităților mici în mod individual.

Procesul a fost lansat în cadrul unei reforme ample a administrației publice locale, a cărei concepție a fost prezentată de guvern după consultări publice largi, la care au participat peste 4.500 de cetățeni și primari. Recent, Parlamentul a simplificat legislația de profil pentru a accelera procedura de fuziune a unităților administrative.

Până în prezent, reforma demonstrează o dinamică ridicată la nivel național: