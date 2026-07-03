Cinci persoane, sancționate pentru nerespectarea măsurilor de combatere a ambroziei în raionul Soroca.

Cinci persoane au fost sancționate de Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca pentru neîndeplinirea obligației legale de combatere a ambroziei și prevenirea răspândirii acesteia.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în cadrul raziilor desfășurate pe teritoriul raionului Soroca, inspectorii de mediu au depistat mai multe cazuri de nerespectare a obligațiilor legale privind combaterea acestei buruieni, în localitatea Cosăuți și în municipiul Soroca.

Ca urmare a controalelor efectuate, inspectorii au întocmit cinci procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art. 117 alin. (3) din Codul contravențional al Republicii Moldova. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 3.000 de lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește tuturor proprietarilor și deținătorilor de terenuri că au obligația legală de a combate și preveni răspândirea ambroziei. Intervenția promptă contribuie la diminuarea efectelor alergene produse de această plantă invazivă, la protejarea sănătății publice și la conservarea unui mediu curat și sănătos.