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rupor.md logorupor
29 Iunie 2026, 07:27
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Cinci motocicliști și-au pierdut viața în accidente rutiere de la începutul anului

Circa 80 de accidente rutiere cu implicarea motocicliștilor s-au produs în primele cinci luni ale anului curent. În urma acestora, cinci persoane au decedat, iar 84 au suferit traumatisme.

Cinci motocicliști și-au pierdut viața în accidente rutiere de la începutul anului.
Cinci motocicliști și-au pierdut viața în accidente rutiere de la începutul anului.

Datele au fost prezentate de Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).

Potrivit poliției, numărul acestor accidente a scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În perioada ianuarie-mai 2025 au fost înregistrate 94 de accidente rutiere cu implicarea motocicliștilor, soldate cu cinci persoane decedate și 93 traumatizate, scrie rupor.md, citând moldpres.md.

Ofițerul de presă al INSP a declarat că printre cele mai multe încălcări rutiere comise de motocicliști se numără: circulația fără permis de conducere sau cu o categorie necorespunzătoare, lipsa inspecției tehnice periodice sau a poliței de asigurare obligatorie, neînmatricularea în modul stabilit de legislație, lipsa căștii de protecție, prezența defectelor tehnice, amplasarea numărului de înmatriculare cu încălcarea standardelor.

Poliția a reamintit, de asemenea, că înainte de plecare trebuie verificate frânele, luminile, anvelopele și nivelul uleiului, respectate limitele de viteză și distanța, iar șoferii nu trebuie să urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Odată cu venirea sezonului cald, crește semnificativ numărul de motociclete în trafic. În acest context, oamenii legii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime.

Sursă
rupor.md logorupor
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