Cinci localități din raioanele Florești și Șoldănești au decis să se unească într-o singură primărie pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate superioară și pentru a atrage noi investiții în infrastructură.

Acestea sunt orașul Ghindești, comunele Ghindești și Roșietici, dar și satele Domulgeni și Rogojeni. Comunitățile vizate vor beneficia de un stimulent de circa 26 de milioane de lei, oferit de Guvern pentru dezvoltare, transmite moldpres.md.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că exemplul de la Florești și Șoldănești demonstrează că atunci când localitățile aleg să lucreze împreună, cetățenii au de câștigat.

„Când localitățile aleg să lucreze împreună, oamenii au de câștigat. Acesta este și exemplul orașului Ghindești, comunelor Ghindești și Roșietici, satelor Domulgeni și Rogojeni, care au decis să-și unească primăriile pentru a construi o administrație mai eficientă și servicii publice mai bune pentru cetățeni”, a afirmat oficialul.

Potrivit lui, cele cinci localități vor beneficia de un stimulent de dezvoltare în valoare de 25,9 milioane de lei. Banii vor fi investiți în proiecte concrete, precum modernizarea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, dezvoltarea iluminatului public, îmbunătățirea serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor.

„Amalgamarea voluntară nu înseamnă pierderea identității localităților. Înseamnă mai multă capacitate administrativă, mai multe investiții și servicii mai bune pentru fiecare comunitate”, a conchis Alexei Buzu.

Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară.

La sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei.

Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni. În prezent, la nivel național au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară.