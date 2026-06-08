Cinci companii moldovenești vor primi până la 425.000 de euro pentru reciclarea deșeurilor.

Finanțarea este oferită de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova”, scrie moldpres.md.

Anunțul a fost făcut în contextul conferinței „Economia circulară în Republica Moldova: date, soluții și investiții pentru reciclare”, la care a participat secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat.

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre dezvoltarea industriei de reciclare, modernizarea capacităților existente și atragerea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor. De asemenea, a fost evidențiată importanța utilizării unor date exacte privind fluxurile de deșeuri, pentru elaborarea unor politici publice și decizii adaptate situației reale din teren.

Pe agenda conferinței s-au aflat și subiecte ce vizează gestionarea deșeurilor de ambalaje, a echipamentelor electrice și electronice, a bateriilor și acumulatorilor, precum și aplicarea principiului responsabilității extinse a producătorului.

Potrivit Ministerului Mediului, sprijinul financiar acordat celor cinci companii va fi utilizat pentru procurarea de echipamente, servicii și asistență tehnică necesare dezvoltării activităților de reciclare. Investițiile urmăresc creșterea cantității de deșeuri colectate și reciclate, precum și transformarea acestora în resurse reutilizabile.