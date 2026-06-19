theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
19 Iunie 2026, 13:36
216
Copiază linkul
Link copiat

Chișinăul va fi dotat cu echipamente pentru întreținerea sistemului de drenaj pluvial

Chișinăul va fi dotat cu echipamente noi pentru curățarea și întreținerea rețelei de drenaj pluvial.

Chișinăul va fi dotat cu echipamente pentru întreținerea sistemului de drenaj pluvial.
Chișinăul va fi dotat cu echipamente pentru întreținerea sistemului de drenaj pluvial.

Acestea vor fi procurate printr-un contract de aproximativ 30 de milioane de lei în cadrul proiectului de reabilitare a râului Bâc derulat de autoritățile municipale.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a precizat că noile utilaje includ autospeciale moderne pentru spălare sub presiune și vacuumare, vehicule și utilaje pentru intervenții în teren, echipamente de inspecție video a conductelor, transmite ipn.md.

De asemenea, vor fi procurate detectoare pentru identificarea blocajelor și defecțiunilor, echipamente de siguranță pentru lucrul în spații închise și alte unelte specializate, iar personalul care le va utiliza va fi instruit corespunzător.

În cadrul aceluiași proiect, vor fi achiziționate patru autobasculante pentru transportul nămolului, sedimentelor, deșeurilor și altor materiale rezultate în urma lucrărilor de curățare și decolmatare a rețelei de drenaj pluvial.

Proiectul este implementat de Primăria Chișinău, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bugetul total este de 21 de milioane de euro, dintre care 4 milioane sunt grant nerambursabil.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici