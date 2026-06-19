Chișinăul va fi dotat cu echipamente pentru întreținerea sistemului de drenaj pluvial.

Chișinăul va fi dotat cu echipamente noi pentru curățarea și întreținerea rețelei de drenaj pluvial.

Acestea vor fi procurate printr-un contract de aproximativ 30 de milioane de lei în cadrul proiectului de reabilitare a râului Bâc derulat de autoritățile municipale.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a precizat că noile utilaje includ autospeciale moderne pentru spălare sub presiune și vacuumare, vehicule și utilaje pentru intervenții în teren, echipamente de inspecție video a conductelor, transmite ipn.md.

De asemenea, vor fi procurate detectoare pentru identificarea blocajelor și defecțiunilor, echipamente de siguranță pentru lucrul în spații închise și alte unelte specializate, iar personalul care le va utiliza va fi instruit corespunzător.

În cadrul aceluiași proiect, vor fi achiziționate patru autobasculante pentru transportul nămolului, sedimentelor, deșeurilor și altor materiale rezultate în urma lucrărilor de curățare și decolmatare a rețelei de drenaj pluvial.

Proiectul este implementat de Primăria Chișinău, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bugetul total este de 21 de milioane de euro, dintre care 4 milioane sunt grant nerambursabil.