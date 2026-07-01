Chicu: Pentru salariul Anastasiei Taburceanu, MoldATSA încasează bani de la pasagerii din 20 de avioane.

„Pentru a-i asigura Anastasiei Taburceanu un salariu de 120.000 de lei pe lună, MoldATSA încasează bani de la pasagerii din aproximativ 20 de avioane”, susține deputatul Ion Chicu.

Potrivit acestuia, argumentul că MoldATSA nu este finanțată din bugetul de stat nu schimbă esența problemei, deoarece întreprinderea este una de stat și colectează bani de la companiile aeriene pentru administrarea spațiului aerian, costuri care sunt incluse ulterior în prețul biletelor, scrie omniapres.md.

„În 2026, de la fiecare pasager, întreprinderea primește aproape 60 de lei pe zbor”, a afirmat Chicu.

Deputatul a mai declarat că, anul trecut, MoldATSA a avut venituri de circa 240 de milioane de lei, iar aproximativ 75% din această sumă a fost cheltuită pentru salarii.

Comentând anunțul Anastasiei Taburceanu privind restituirea banilor încasați, Chicu a spus că acest gest echivalează cu o recunoaștere a faptului că sumele au fost primite nejustificat.

„Înseamnă că recunoaște că a primit ilegal acești bani și s-a grăbit să potolească spiritele”, a declarat el.

În opinia deputatului, simpla returnare a banilor nu este suficientă.

„Nu putem trata așa lejer situația: am luat un milion și jumătate de lei și acum îi întorc înapoi. Sunt bani ai statului, ai poporului”, a conchis Ion Chicu.