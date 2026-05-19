Chicu, despre incidentul armat de la o unitate militară: Soldații au arme Glock care nu se securizează manual.

Potrivit deputatului Ion Chicu, tragedia a avut loc în fumoar, informează realitatea.md.

„Militarul a încălcat regulile interne. Avea misiuni exact stabilite pentru acea zi. Faptul că el a mers la acest loc, care este un fumoar, a fost o deviere de la traseul lui prescris pentru serviciu pe acea zi.

Este o armă care nu are un sistem manual de protecție, dar au fost aduse de către militari statistici, când cel puțin 50 de armate din lume această armă este purtată. E adevărat că nu chiar de toți militari, dar mai ales de subdiviziunile de elită”, a declarat Chicu.

Deputatul a mai dezvăluit că rana de la împușcătură nu a fost observată imediat de medicii de pe ambulanță, deoarece nu sângera.

Amintim că, pe 10 mai, un militar a fost rănit, iar un tânăr a murit, după ce la o unitate militară din Cahul s-au tras focuri de armă. Inițial, Poliția a anunțat că decesul minorului ar fi fost cauzat de un stop cardiac, însă ulterior a precizat că adolescentul a murit în urma unei împușcături.

Pe caz a fost deschis un dosar penal. Ministerul Apărării a inițiat o anchetă internă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei.

Pe 12 mai, soldatul de 20 de ani, suspectat că ar fi tras din armă, a fost arestat pentru 30 de zile. Ministrul Anatolie Nosatîi a declarat anterior că nu intenționează să demisioneze, urmare a tragediei.