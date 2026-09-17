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ziua.md logoziua
17 Septembrie 2026, 14:53
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Chicu: Ar trebui să ne așteptăm la combustibil de 40 de lei pe litru

Potrivit fostului premier, scumpirea ar putea continua pe fondul situației din Orientul Mijlociu și al incertitudinii de pe piața internațională a petrolului.

Chicu: Ar trebui să ne așteptăm la combustibil de 40 de lei pe litru.
Chicu: Ar trebui să ne așteptăm la combustibil de 40 de lei pe litru.

„Trebuie să ne așteptăm la prețuri de 40 de lei. Acest lucru este clar pentru toată lumea. Toată această situație din Orientul Mijlociu, cel puțin până la alegerile din SUA (așa-numitele alegeri intermediare din timpul mandatului prezidențial), ați văzut și ce se întâmplă în Marea Roșie”, a declarat Ion Chicu, informează ziua.md.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noul preț maxim pentru benzină și motorină, care va fi valabil pe 18 septembrie.

Potrivit ANRE, prețul maxim pentru benzina cu cifra octanică 95 va constitui 33 de lei și 67 de bani (cu 11 bani mai mult) pe litru, iar pentru motorină – 35,86 lei (cu 33 de bani mai mult) pe litru. 

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