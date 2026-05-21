Cheptonar, despre confuzia privind cauza morții unui adolescent într-o unitate militară: E o eroare medicală.

Medicii au crezut că băiatul a suferit un stop cardiac, deoarece glonțul i-a străpuns corpul fără a provoca sângerări externe vizibile, a declarat membru al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Andrian Cheptonar.

„În procesul audierilor, am înțeles că natura rănii a fost foarte atipică, dar care se poate întâmpla”, a explicat deputatul PAS Andrian Cheptonar, transmite realitatea.md.

Amnintim că tragedia s-a produs în data de 10 mai, într-o unitate militară din sudul țării. Inițial, Poliția a anunțat că adolescentul ar fi decedat în urma unui stop cardiac, însă ulterior s-a stabilit că acesta a murit după ce a fost împușcat. În urma incidentului, un militar în termen de 18 ani a fost, de asemenea, rănit.

Soldatul prin contract, în vârstă de 20 de ani, suspectat că ar fi tras focul de armă, a fost arestat pentru 30 de zile. Pe caz a fost inițiat un dosar penal, iar Ministerul Apărării desfășoară o anchetă internă.

Ministrul Anatolie Nosatîi, a declarat anterior că nu intenționează să demisioneze până la finalizarea anchetei, argumentând că prezența sa în funcție este necesară pentru desfășurarea investigațiilor și clarificarea completă a circumstanțelor cazului.